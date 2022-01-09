2022/01/09 | 16:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اكد المرشح الفائز وعضو الاطار التنسيقي غريب عسكر ، الاحد ، إن المباحثات مع الكتلة الصدرية مستمرة مشيراً إلى أن ترشيح احمد الاسدي كنائب ثاني لرئيس مجلس النواب لم يحسم بشكل نهائي.وقال عسكر في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الاطار التنسيقي ماضي في مباحثاته داخل قبة البرلمان مع التيار الصدري […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطار: المباحثات مستمرة مع التيار والاسدي احد خياراتنا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطار: المباحثات مستمرة مع التيار والاسدي احد خياراتنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).