من هي نجمة مسلسل

2022/01/09 | 16:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت هوين جونغ أول ممثلة من كوريا الجنوبية تتصدّر غلاف مجلة “فوغ” منفردة.وقد اكتسبت جونغ التي عملت في الأصل كعارضة أزياء، شهرة عالمية بعد عرض مسلسل "Squid Game" على نيتفليكس.أداؤها شخصية “Kang Sae-byeok” جعلها إحدى أكثر النجوم المحبوبين في هذا المسلسل التلفزيوني.وستتصدّر الممثلة غلاف مجلة “فوغ“، عدد فبراير/شباط

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