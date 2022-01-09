سوق العراق للأوراق المالية يتداول 930 مليار سهم خلال العام 2021

2022/01/09 | 16:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الاحد، عن تداول 930 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 812 مليار دينار عراقي خلال سنة 2021.

وقال السوق في تقرير، إن "عدد جلسات التداول التي تم تنظيمها خلال عام 2021 بلغت 226 جلسة"، مبيناً أن "الشركات المتداولة أسهمها خلال هذه الفترة بلغت 80 شركة من أصل 105 شركات مدرجة في السوق".

وأضاف أن "عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2021 بلغ 930 مليار سهم بارتفاع بلغ 131 بالمئة مقارنة بالعام الماضي بقيمة مالية بلغت 812 مليار دينار بارتفاع بلغ 146 بالمئة عن العام الماضي، من خلال تنفيذ 114 الف و467 صفقة"، مشيراً إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 569 نقطة في اخر جلسة عام 2021".

وأشار إلى أن "اكثر الشركات تداولاً للاسهم خلال العام 2021 كان قطاع المصارف وبواقع 95.9%، جاء بعده القطاع الصناعي وبواقع 2.7% ومن ثم جاء القطاع الخدمات وبواقع 0.54%، يليه قطاع الاتصالات وبواقع 0.4%، ومن ثم قطاع الاستثمار بواقع 0.25% ومن ثم القطاع الزراعي وبواقع 0.1%، يليه قطاع الفنادق وبواقع 0.05%، ومن ثم جاء قطاع التامين 0.02%".

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