بدء الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب (بث مباشر)

2022/01/09 | 16:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد،

أول جلسة برلمانية في الدورة الخامسة.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب

في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن

"مراسم الجلسة الافتتاحية للدورة

النيابية الخامسة بد

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