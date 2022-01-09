المشهداني يتولى ادارة جلسة البرلمان الاولى

2022/01/09 | 16:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تولى رئيس السن النائب محمود المشهداني، اليوم الاحد، ادارة جلسة البرلمان الاولى.وذكر مراسل ايرث نيوز، ان النائب محمود المشهداني تولى ادارة جلسة مجلش النواب الاولى”.وبدأت الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة من البرلمان العراقي، اليوم الاحد، بالمراسيم الرسمية.وقال مراسل ايرث ينوز في البرلمان، إن الجلسة الافتتاحية الاولى للدورة الخامسة من البرلمان، عقدت […]

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