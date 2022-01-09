2022/01/09 | 16:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية ” علي رضا رشيديان”، الاحد، عن إيفاد الزوار الايرانيين إلى العتبات المقدسة في العراق عبر الحدود البرية اعتبارا من 3 شباط المقبل.واكد رشيديان في مقابلة صحفية، انه بناء على الاتفاق بين الجانبين وموافقة الحكومة العراقية، سيتم إيفاد 500 زائر ايراني إلى العراق يوميا.وذكر أنه بعد الإعلان […]

ظهرت المقالة بدءا من الشهر المقبل..



فتح الحدود البرية العراقیة أمام الزوار الإيرانيين أولاً على الايام نيوز.

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