الأكبر سناً.. المشهداني يترأس جلسة مجلس النواب العراقي - عاجل

2022/01/09 | 16:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

تولى النائب الاكبر بالسن، محمود المشهداني، اليوم الاحد، ادارة جلسة البرلمان الاولى في دورته الخامسة.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "النائب الاكبر بالسن، محمود المشهداني، تولى ادارة جلسة البرلمان الاولى في دورته الخامسة".

وبينت أن "عدد النواب الذين حضروا هذه الجلسة بلغ 325 نائبا".

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