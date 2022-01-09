عاجل.. رئيس السن يتولى إدارة جلسة البرلمان

2022/01/09 | 16:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تولى رئيس السن النائب محمود المشهداني، إدارة جلسة مجلس النواب العراقي الاولى في دورته النيابية الخامسة.

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رئيس السن يتولى إدارة جلسة البرلمان أولاً على النور نيوز.

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