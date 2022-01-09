بارزاني يصر على رفض برهم صالح ..هذا هو المرشح البديل

2022/01/09 | 16:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/أربيل..كشف مصدر سياسي مطلع، الأحد، عن إصرار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني على رفض ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية.وقال المصدر لوكالة /المعلومة/، إن “اتصالات جرت مع قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، من آجل حسم منصب رئاسة الجمهورية وتم التأكيد على رفض جميع قيادة الديمقراطي وعلى رأسهم مسعود بارزاني التجديد لصالح”.وأضاف أن “الحزب […]

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