رونالدو ووكيله.. مفاوضات عاجلة

2022/01/09 | 16:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات في حكم المؤكد أن عودة كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي لم تكن وفق ما ينشد النجم البرتغالي، رغم أن الأمر "على المستوى الفني" لم يكن بهذا السوء.

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