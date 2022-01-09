عاجل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية

2022/01/09 | 16:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أدى أعضاء مجلس النواب العراقي، اليمين الدستورية في الجلسة الاولى للمجلس.

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أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية أولاً على النور نيوز.

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