عاجل.. رئيس السن يعلن حضور 325 نائباً

2022/01/09 | 16:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن رئيس السن النائب محمود المشهداني، ان عدد النواب الحاضرين في الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد بلغ 325 نائباً.

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رئيس السن يعلن حضور 325 نائباً أولاً على النور نيوز.

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