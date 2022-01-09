2022/01/09 | 16:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس السن يعلن حضور 325 نائبا في الجلسة الاولى للدورة البرلمانية الخامسة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس السن يعلن حضور 325 نائبا في الجلسة الاولى للدورة البرلمانية الخامسة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس السن يعلن حضور 325 نائبا في الجلسة الاولى للدورة البرلمانية الخامسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).