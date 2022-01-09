2022/01/09 | 16:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aa47apj7Gko

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مؤسسة البيت العراقي للابداع تقيم حفلا لتتويج الفائزين بمبادرة الحلم الذهبي | نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مؤسسة البيت العراقي للابداع تقيم حفلا لتتويج الفائزين بمبادرة الحلم الذهبي | نسمات زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).