روسيا تواصل الانتشار في كازاخستان ضمن قوات

2022/01/09 | 16:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل طيران النقل العسكري التابع لقوات الفضاء الروسية نشر الوحدة الروسية من قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في مطاري ألماتي وزيتيجين في جمهورية كازاخستان.

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