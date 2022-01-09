بغداد.. انفجار عبوة خلال مرور عجلات تحمل معدات للجيش العراقي

2022/01/09 | 16:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن انفجار عبوة ناسفة خلال مرور عجلات تحمل معدات للجيش العراقي في منطقة النباعي بالعاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت خلال مرور عجلات تحمل معدات للجيش العراقي في منطقة النباعي، مما ادى الى أضرار بإحدى العجلات المدنية القريبة وإصابة سائقها بجروح".وأضافت، ان "هذه الأفعال الإجرامية تضر بالأمن في البلاد وتعرض حياة المواطنين الأمنيين والقوات الأمنية إلى الخطر".

وأشارت، إلى "اتخاذ الاجراءات الامنية والاستخبارية بصدد هذا الحادث".

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