الكابالا والفلسفة الحديثة - سعود سالم

2022/01/09 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم أركيولوجيا العدم١-;-٠-;-٩-;- - الكابالا والفلسفة الحديثةيقول هابرماس Jürgen Habermas في بحثه المتعلق بالتصوف اليهودي والمثالية الألمانية، بأن الفلسفة الألمانية المسماة بالمثالية قد تشربت إلى حد كبير جزءا من التراث الكابالي، الذي يثري ويفعل تيارا ثقافيا يحافظ على بعض ملامح الصوفية اليهودية بقدر ما يبقى محجوبا خفيا.



ذلك أن الثقافة اليهودية ظلت جسما غريبا في ألمانيا، والبيئة الجا ......





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