المجتمع المدني:: بين التأصيل والابتسار - محاسن زين العابدين عبدالله

2022/01/09 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محاسن_زين_العابدين_عبدالله المــــــــجتمــــــــــــع المــــــــــــــــــدنــــــــــــــــــــــــي:: بين التأصيل والابتسار (1) محاسن زين العابدين عبداللهلا يمكن الفصل بين صيرورة المجتمع المدني في أشكاله المتعددة وتطوره عبر السنوات عن الحراك الإنساني وتجاذب المصالح والصراع من أجل السلطة والقوة من ناحية، والسعي الجماهيري المستمر لتحسين نوعية الحياة ......





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