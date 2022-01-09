2022/01/09 | 16:54 - المصدر: ايرث نيوز
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطار التنسيقي يقدم لرئيس السن الكتلة الاكبر ) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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