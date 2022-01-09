الاطار التنسيقي يقدم تواقيع 88 نائباً لتسجيل الكتلة الاكبر

2022/01/09 | 16:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قدم الاطار التنسيقي الذي يضم قوى شيعية، تواقيع 88 نائباً لتسجيل الكتلة الاكبر.

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