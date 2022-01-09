الاعلام الأمني تكشف عن تفاصيل إستهداف عجلات للجيش العراقي

2022/01/09 | 16:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت خلية الاعلام الأمني، اليوم الأحد، عن تفاصيل إستهداف عجلات للجيش العراقي شمالي بغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “عبوة ناسفة انفجرت خلال مرور عجلات تحمل معدات للجيش العراقي في منطقة النباعي، ماادى الى أضرار في إحدى العجلات المدنية القريبة وإصابة سائقها بجروح”.وأكدت، ان “هذه الأفعال …

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