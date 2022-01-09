2022/01/09 | 16:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق، مشيرة الى تسجيل أكثر من 700 إصابة جديدة.

ظهرت المقالة إرتفاع بإصابات كورونا في العراق..



أكثر من 700 إصابة أولاً على النور نيوز.

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