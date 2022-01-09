بعد نفاد مخزونها.. السعودية تلجأ لحلفائها بالخليج لإمدادها بصواريخ باتريوت

2022/01/09 | 16:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة ..كشف تقرير لصحيفة الفاينيشيال تايمز البريطانية ان السعودية ناشدت حلفائها في دول الخليج لمساعدتها في الحصول على صواريخ اعتراضية لأنظمة باتريوت الأمريكية الصنع وسط زيادة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة من قبل القوات اليمنية رداً على حملة القصف التي تقودها الرياض.ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة /، عن مسؤول امريكي كبير […]

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