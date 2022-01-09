2022/01/09 | 16:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد الاسدي يقدم لرئيس السن الكتلة الاكبر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احمد الاسدي يقدم لرئيس السن الكتلة الاكبر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احمد الاسدي يقدم لرئيس السن الكتلة الاكبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).