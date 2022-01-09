رئيس السن يعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه

2022/01/09 | 16:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلن رئيس السن في مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الاحد، عن فتح باب الترشيح لمنصب الرئيس ونائبيه.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، ان، رئيس السن محمود المشهداني اعلن خلال الجلسة عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه.

وكان رئيس السن محمود المشهداني، افتتح الجلسة الأولى بحضور 325 نائبا.

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