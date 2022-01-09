ارتفاع كبير بإصابات ووفيات كورونا اليومية في العراق

2022/01/09 | 16:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاحد، ارتفاعاً كبيراً بإصابات ووفيات فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان ، إن “مختبراتها سجلت 734 اصابة جديدة، و248 حالة شفاء، اضافة الى 7 حالات وفاة.

وكانت الوزارة سجلت امس السبت، 316 إصابة، فضلا عن حالتي وفاة، و180 حالة شفاء.

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