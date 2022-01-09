الكشف عن ضحية خامسة.. قصة سفاح

2022/01/09 | 17:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكثف سلطات التحقيق في أكثر من مقاطعة أميركية جهودها للكشف عن ملابسات قضية سفاح يستدرج ضحاياه من النساء عن طريق مواقع المواعدة ثم يقتلهن وينقل جثثهن بواسطة "عربات التسوق"

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