شاهد بالفيديو.. #عاجل مشادات كلامية بين نواب التيار الصدري والاطار التنسيقي داخل البرلمان

2022/01/09 | 17:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TvP3T2NPX1s

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