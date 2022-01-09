عاجل.. فوضى داخل مجلس النواب واعتداء بالضرب يطال رئيس السن

2022/01/09 | 17:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر من داخل مجلس النواب، بتعرض رئيس السن محمود المشهداني، الى الاعتداء الضرب، فضلا فوضى عمت الجلسة الاولى.

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فوضى داخل مجلس النواب واعتداء بالضرب يطال رئيس السن أولاً على النور نيوز.

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