انضمام طائرة حديثة الصنع والطراز إلى أسطول

2022/01/09 | 17:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية

العراقية، اليوم الأحد، عن إستلام

طائرة حديثة من طراز Airbus A220-300 ذات علامة

التسجيل YI-ARE بعد وصولها الى أرض مطار

بغداد الدولي بحضور عدد من الشخصيات

الحكومية والد

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