البرازيل.. انهيار جبلي على قوارب سياحية يتسبب في سقوط قتلى ومصابين

2022/01/09 | 17:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقى ما لا يقل عن 7 أشخاص مصرعهم بعد سقوط صخرة ضخمة فوق 4 قوارب سياحية في ولاية ميناس جيرايس البرازيلية السبت، حسبما ذكرت CNN Brazil المتعاونة مع شبكة CNN.

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