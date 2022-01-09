2022/01/09 | 17:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يروي ما حدث لرئيس السن محمود المشهداني داخل جلسة البرلمان) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يروي ما حدث لرئيس السن محمود المشهداني داخل جلسة البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).