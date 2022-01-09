2022/01/09 | 17:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة..بديل المشهداني لرئاسة جلسة البرلمان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. بديل المشهداني لرئاسة جلسة البرلمان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. بديل المشهداني لرئاسة جلسة البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).