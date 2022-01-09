رفع جلسة البرلمان إثر مشادات حادة بين الصدريين والإطار التنسيقي

2022/01/09 | 17:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب المشهداني بوعكة نقل إثرها إلى المستشفى

الترا عراق - فريق التحرير

أعلن رئيس السن محمود المشهداني، الأحد، رفع جلسة البرلمان الأولى لـ "التداول"، بعد مشادات حادة بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي.

واشتعل السجال، 9 كانون الثاني/يناير، بين الطرفين الشيعيين حول الكتلة الأكبر بعد أنّ تقدم الإطار بورقة تضم أسماء 88 نائبًا، مقابل ورقة أخرى للصدريين بـ 73 مقعدًا.

وقال مراسل "الترا عراق"، إنّ رئيس السن محمود المشهداني أصيب بوعكة صحية إثر "التدافع والاضطرابات" قرب منصة الرئاسة بين الصدريين ونواب الإطار.

وبيّن المراسل، أنّ "المشهداني خرج من البرلمان محولاً على الأكتاف من قبل أفراد حماية البرلمان تمهيدًا لنقله إلى المستشفى".

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