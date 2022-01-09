عاجل | رفع جلسة البرلمان للتداول بعد خلافات سياسية

2022/01/09 | 17:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع جلسة مجلس النواب لغرض المداولة

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