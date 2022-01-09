ظهور نادر لحوت قبالة شواطئ دبي يخطف الأنظار ويثير تفاعلا

2022/01/09 | 17:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطف ظهور نادر لحوت قبالة شواطئ دبي اهتمام مستخدمي الشبكات الاجتماعية، فيما تناقل مستخدمو مشاهد مصورة وثقت هذه اللحظة.

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