2022/01/09 | 17:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..الدراجي يتسلم رئاسة السن بمجلس النواب بعد المشهداني واعتذار الفائز

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