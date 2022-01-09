رئيس السن خالد الدراجي يترأس الجلسة

2022/01/09 | 17:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اليوم الاحد، ترأس النائب خالد الدراجي، لجلسة مجلس النواب بديلا عن الرئيس السن محمود المشهداني.

وفي وقت سابق، تم نقل الرئيس السن، محمود المشهداني، إلى المستشفى لفقدانه الوعي بعد اعتداء نواب التيار الصدري عليه اثناء الجلسة.

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