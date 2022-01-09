من يوميات : عام - 20 - 2021 - مريم نجمه

2022/01/09 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_نجمه حياة الإنسان معارك مستمرة معارك منظورة , وغير منظورة معارك " ليست من لحم ودم , بل من نوع آخر" .حيث يعي الإنسان تبدأ المعارك في داخلنا أولاً وأخيراً ولا تهدأ , حتى أثناء النوم نحملها أحلاماً وأطياف .



بين الذهن والروح والقلب معارك لا تنطفئ ولا تتوقف في ذهننا , ودواخلنا بكاء , ضحك تكشير رضا تفاؤل تشاؤم غضب وفرح , شتم تعصيب تفكير مدح تبرّم تهجّم صراخ صمت , تأمل محاكمة ودفا ......





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