في ذكرى اكتشاف -العالم الجديد- / النهب والإبادة الجماعية مصدر ثراء الغزاة الفاحش* - رشيد غويلب

2022/01/09 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب بقلم: خورخي مولينا أرانيدا* اعداد: رشيد غويلبأكد ماركس: "ان اكتشاف دول الذهب والفضة في أمريكا، وإبادة واستعباد ودفن السكان الأصليين في المناجم، وبداية غزو ونهب جزر الهند الشرقية، وتحويل إفريقيا إلى ميدان صيد لتجارة الجلود السوداء، هو ما يميز فجر عصر الإنتاج الرأسمالي.



هذه العمليات المثالية هي لحظات رئيسية للتراكم البدائي".يحتفل الكثير من الاسبان سنويا في 12 تشرين الاول 1492 بابتهاج كبي ......





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