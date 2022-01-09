المدرسة السياسية العراقية بعد 2003 ح1 - عباس علي العلي

2022/01/09 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي المدرسة السياسية العراقية بعد 2003نفترض جدلا أن المرحلة السياسية التي مر بها العراق بعد 2003 تشكل ملامح مدرسة من طراز خاص فيها وعليها ومنها ما يمكن أن يعطي أنطباع أولي عنها ممكن تلخيصه بالنقاط التالية:.• بما أن التغير السياسي كان جذريا وإنقلابيا نتيجة تغير قواعد الحكم وأساسيات بناء دولة ونظام تحت الأحتلال، فالنتاتج الطبيعية منه لا بد أن لا يكون العمل السياسي محايدا عن قوى الأحتلال ولا معاد ......





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