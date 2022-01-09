جلسة البرلمان العراقي الأولى

2022/01/09 | 18:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشل مجلس النواب العراقي الجديد في انتخاب رئيس له في أولى جلساته، الأحد، حيث تم تأجيل الجلسة لمزيد من المناقشات، وفق ما نقلت "رويترز".

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