2022/01/09 | 18:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة بعد حدوث الفوضى وانسحاب عدد من الاعضاء..مصدر يكشف عن عدد النواب الحاضرين أولاً على ايرث نيوز.

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