ميلان يهزم فينيسيا ويشارك الصدارة مع إنتر مجدداً

2022/01/09 | 18:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صعد ميلان الى صدارة الدوري الايطالي لكرة القدم واضعًا الضغط على غريمه إنتر حامل اللقب، بفوزه 3-صفر على مضيفه فينيتسيا ،اليوم الاحد، في افتتاح منافسات المرحلة الحادية والعشرين.

وهذا الفوز الثاني تواليًا لميلان بعد العودة من العطلة الشتوية بعد أن أسقط روما 3-1 في سان سيرو الخميس، رافعًا رصيده الى 46 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر الذي أرجئت مباراته الاخيرة ضد بولونيا بسبب إصابات فيروس كورونا في صفوف الخصم، فيما سيكون مطالبًا بالفوز على ضيفه لاتسيو لاحقًا اليوم لاستعادة الصدارة.

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