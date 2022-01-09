2022/01/09 | 18:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدراجي: الحلبوسي والمشهداني مرشحان لرئاسة البرلمان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الدراجي: الحلبوسي والمشهداني مرشحان لرئاسة البرلمان » وكالة الأنباء العراقية
سياسية
اليوم, 18:02
واع/
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدراجي: الحلبوسي والمشهداني مرشحان لرئاسة البرلمان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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