الدائرة الإعلامية للبرلمان: عدد الحضور الآن في الجلسة 205 نواب

2022/01/09 | 18:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الأحد، حضور 205 نواب للجلسة التي يترأسها الدراجي.وترأس كبير السن الاحتياطي الثاني النائب خالد الدراجي، اليوم الأحد، جلسة مجلس النواب.وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، أن “الامين العام لمجلس النواب دعا كبير السن الاحتياطي الثاني النائب خالد الدراجي لتولي ادارة الجلسة”.

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