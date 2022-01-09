2022/01/09 | 18:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد ريكان الحلبوسي و محمود المشهداني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي والمشهداني مرشحا رئاسة البرلمان) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي والمشهداني مرشحا رئاسة البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).