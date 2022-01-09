2022/01/09 | 18:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه خالد الدراجي، رئيس السن الاحتياط لجلسة مجلس النواب الأولى بتهيئة اوراق الاقتراع السري تحضيراً لانتخاب الهيئة الرئاسية للبرلمان.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر مراسل "ناس" (9 كانون الثاني 2022)، ان مجلس النواب بدء اجراءات التصويت لأختيار احد مرشحي لرئاسة المجلس النواب.

أعلن رئيس السن البديل، خالد الدراجي، الأحد، النواب المرشحون لرئاسة المجلس.

وبحسب بيان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تلقى "ناس" نسخة منه، (9 كانون الثاني 2022)، فإنه تم طرح أسمين مرشحين لرئاسة المجلس، وهم: محمد ريكان الحلبوسي، ومحمود المشهداني".

وذكر أن "عدد الحضور هو ٢٠٥ نائباً".

وترأس خالد الدراجي جلسة البرلمان بعد نقل محمود المشهداني إلى المستشفى.

وتم نقل المشهداني إلى مستشفى قريب، فيما تبقى الخيارات القانونية متاحة لاستئناف الجلسة.

للمزيد: نقل رئيس السن محمود المشهداني إلى المستشفى! (صورة)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توزيع أوراق الاقتراع السري للتصويت على مرشح رئاسة البرلمان) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توزيع أوراق الاقتراع السري للتصويت على مرشح رئاسة البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).