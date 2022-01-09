2022/01/09 | 18:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tb4dP6b-NE0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تفاصيل ما حدث لـ محمود المشهداني داخل البرلمان العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تفاصيل ما حدث لـ محمود المشهداني داخل البرلمان العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).