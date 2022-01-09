2022/01/09 | 18:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ScGwntGdask

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا : نواب الاطار التنسيقي رفقة الجيل الجديد يغادرون الجلسة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا : نواب الاطار التنسيقي رفقة الجيل الجديد يغادرون الجلسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).